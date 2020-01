Pogoda. W górach zima w pełni. Na Śnieżce 30 cm śniegu

Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Widoczność jest bardzo dobra, a temperatury w normie. Z północy nad Polskę zmierza już jednak front zwiastujący chmury i opady.

Pogoda. Front przyniesie chmury i opady

Front ten będzie niósł z sobą chmury i opady. Początkowo będą to opady deszczu, ale im bardziej front będzie zbliżał się do południowej Polski, tym częściej opady deszczu przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem, a w górach możemy już oczekiwać opadów samego śniegu.

Prognoza pogody na Sylwestra 2019/2020

Noc będzie dość chłodna, w całej Polsce temperatury w okolicach zera, tylko w górach i na przedgórzu możemy się spodziewać lekkiego mrozu - od -1 do -4 stopni Celsjusza. Z upływem nocy jeszcze się wychłodzi i nad ranem na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie do -1 stopnia, a w górach nawet do -6 stopni. Uwaga - w Sylwestra spodziewane są silne porywy wiatru do 70 km/h.