Izrael. Atak na Marka Magierowskiego. 65-letni Izraelczyk uznany winnym

Izrael. Jest decyzja sądu ws. 65-latka, który zaatakował ambasadora RP Marka Magierskiego. Wkrótce usłyszy, jaki wymiar kary go czeka.

W poniedziałek w sądzie w Tel Awiwie Arik Lederman po raz kolejny przeprosił ambasadora i przyznał się do winy. Doszło do porozumienia z prokuraturą. Śledczy zdecydowali, że jeśli Lederman przyznał się do winy, to oni zrezygnują z oskarżenia go ws. gróźb pod adresem ambasadora. Jeśli chodzi o karę, zostanie one ogłoszona przez sąd po zapoznaniu się z opiniami prokuratury.