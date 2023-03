"Niech jedzą rzepę". Nowa strategia na walkę z głodem w UK

Przywódca Liberalnych Demokratów porównał strategię minister "niech jedzą rzepę" do XVIII-wiecznej francuskiej królowej Marii Antoniny, która na wiadomości, że ludzie nie mają chleba, rzuciła w odpowiedzi: "niech jedzą ciasta". Głos w sprawie zabrało nawet rzecznik Downing Street, który upierał się, że Coffey po prostu "chciała podkreślić znaczenie produktów, które uprawiamy tutaj w Wielkiej Brytanii". - Nie do nas należy mówienie ludziom, co powinni lub czego nie powinni kupować - powiedział rzecznik premiera.