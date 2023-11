Niebywałe sceny w Sejmie. Polityk Lewicy wyznaje miłość

- Już jesteśmy po wyznaniach. To potwierdza tą tezę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Umowa programowa, podział obowiązków, powołanie rządu. Proszę tylko naszych wyborców o cierpliwość. Niestety, te decyzje które zostały podjęte, nominacje na premiera, nie sprawiają, że to jest szybko i dynamicznie. Ale my jesteśmy gotowi, program jest przygotowany dopinamy ostatnie szczegóły - kontynuował wywiad polityk PSL.