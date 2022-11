Niebywałe odkrycie. To zrobili z wrakiem 150-letniego statku

Z rzeki Jangcy w Chinach wydobyto wrak 150-letniego statku. Była to drewniana żaglówka zbudowana w latach 1862-1875, za czasów panowania cesarza Tongzhi. Elementy wraku mają około 38,1 metrów długości oraz 9,9 metrów szerokości. Były zakopane w mule. Odkrycie z koryta rzeki uważane jest za skarbnicę artefaktów. - Wierzę, że pomoże to Szanghajowi stać się centrum żeglugi i handlu. Rozszerzy oś naszej historii, wzbogaci ją, a także uaktualni karty naszej historii - przekazał państwowym mediom Fang Shizhong, dyrektor Miejskiego Biura Kultury i Turystyki w Szanghaju. Agencja Associated Press udostępniła nagranie z wydobycia wraku. Do akcji wykorzystano specjalistyczny sprzęt - łódź przemysłową "Fen Li", na której umieszczono 22 gigantyczne belki w kształcie łuku, by utworzyć półcylindryczny keson o łącznej wadze ponad 8 ton. Cała operacja wydobycia rozpoczęła się późnym wieczorem w niedzielę i została zakończona w poniedziałek wczesnym rankiem. Historyczny wrak trafił do dawnej stoczni w Szanghaju w dzielnicy Yangpu , gdzie zostanie objęty nowym etapem ochrony reliktów kulturowych i wykopalisk archeologicznych.