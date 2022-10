Niebezpieczny ruch Putina. Tak chce skłonić Ukrainę do negocjacji

Rosyjski dyktator Władimir Putin od wielu dni posuwa się do coraz drastyczniejszych kroków. W swoich wypowiedziach daje do zrozumienia, że Rosja jest w stanie użyć broni nuklearnej w wojnie prowadzonej przeciwko Ukrainie. Jak podkreśla Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, "Rosja będzie nadal nasilać szantaż nuklearny", co "jest kolejnym etapem terroryzmu informacyjnego". Zdaniem Kijowa groźby nuklearne to element rosyjskiej strategii negocjacyjnej.