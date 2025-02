Niebezpieczne zbliżenie. Chiński śmigłowiec 3 metry od samolotu

Chińska armia twierdzi, że helikopter "wygnał" filipiński samolot z "chińskiej przestrzeni powietrznej", oskarżając Manilę o naruszenie suwerenności. CNN przypomina, że Scarborough, gdzie doszło do incydentu, znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin, choć kontrolowany jest przez Chiny od 2012 roku.

To nie pierwszy raz, gdy dochodzi do podobnego incydentu. W ubiegłym tygodniu chińskie myśliwce wystrzeliły flary w pobliżu australijskiego samolotu rozpoznawczego. W końcówce ubiegłego roku Chiny i Filipiny wzajemnie oskarżały się o celowe doprowadzenie do zderzenia okrętów straży przybrzeżnej.