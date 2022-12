Niebezpieczne lądowanie w USA. Pilot zachował zimną krew

Jeszcze przed Świętami Amerykanów dopadła iście zimowa aura. Cały kraj w pewnym momencie był skuty lodem, co odbiło się na prawidłowym działaniu lotnisk. Agencja Associated Press udostępniła nagranie z tego okresu, na którym widać, jak silny wiatr utrudnia lądowanie pasażerskiego samolotu. Pilot robił, co mógł, by wylądować, ale w ostatniej chwili zrezygnował i z powrotem poderwał maszynę do góry. Wszystko działo się w piątek na lotnisku Reagana w Wirginii i tego samego dnia prawie 5 tys. lotów do lub z USA zostało odwołanych, co potwierdzili eksperci z FlightAware. W wielu miejscach w kraju nastąpił wielki chaos związany ze świątecznymi podróżami, przez co wielu Amerykanów nie zdążyło do swoich rodzin na czas.