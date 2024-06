"Niebezpieczna sytuacja". Podano prognozę na niedzielę

Grad, nawalne opady deszczu i możliwa trąba powietrzna

Zgodnie z treścią komunikatu głównymi zagrożeniami będą opady gradu o średnicy lokalnie do 5-8 cm - choć miejscami mogą być większe, silne konwekcyjne porywy wiatru o prędkości miejscami powyżej 110/120 km/h czy nawalne opady deszczu prowadzące do zalań, podtopień oraz do powodzi błyskawicznej. Możliwe jest również wystąpienie trąby powietrznej.