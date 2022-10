"Niebezpieczeństwo rośnie". Orban dziwi się Unii

Orban o wstrzymaniu wypłat środków unijnych

W sprawie wstrzymania wypłat środków unijnych Orban powiedział, że "jest to sprawa czysto polityczna", ale Węgry szukają współpracy. - Jeśli więc Komisja UE poprosi nas o zrobienie czegoś, co nie jest sprzeczne z węgierskimi interesami, wdrożymy to – podkreślił premier, który spodziewa się, że do końca roku unijne fundusze dla Węgier zostaną odblokowane. Orban przewiduje jednak, że nawet po spełnieniu wszystkich postulatów Komisji Europejskiej przez Budapeszt, potem i tak pojawią się nowe.