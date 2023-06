Nie żyje Ted Kaczynski. Znała go cała Ameryka

Mający polskie pochodzenie Kaczynski był przedmiotem najdłuższego i najkosztowniejszego w historii FBI dochodzenia. Od 1978 do 1995 roku mężczyzna wysyłał listy-bomby do różnych ludzi, przyjmując filozofię zbliżoną do anarchoprymitywizmu. Zamierzał walczyć w ten sposób ze złem wynikającym, w jego mniemaniu, z postępu technicznego.