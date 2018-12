Nie żyje Polak ranny w zamachu we Francji. Przyjaciel wspomina Bartosza Niedzielskiego

Zmarł 36-letni Bartosz Niedzielski. 11 grudnia nie dopuścił, by napastnik wszedł do klubu, gdzie odbywał się koncert. Polak jest piątą ofiarą zamachu w Strasburgu. "Pełen idei, wulkan energii, zawsze uśmiechnięty" - pisze o nim przyjaciel.

"Udzielał się w strasburskim zespole 'Wiosna', wykonującym też pieśni i tańce z Zaolzia, toteż próbowałem załatwić mu występ na Gorolu w Jabłonkowie. To też się nie udało. Przegadaliśmy za to przy piwie o komiksach, „Thorgalu”, kulturze ludowej i świecie" - wspomina pan Dariusz.

11 grudnia w Strasburgu doszło do ataku terrorystycznego. 29-letni Francuz marokańskiego pochodzenia zaczął strzelać do ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Zabił trzy osoby, dwanaście zostało rannych. Wśród rannych był Bartosz Niedzielski i jego kolega z Włoch. Włoch zmarł w piątek. Bartek od tamtej pory był w stanie krytycznym. Miał ranę postrzałową głowy. Wiadomość o jego śmierci przekazała rodzina w niedzielę .

Powstrzymał zamachowca

- Tamtego dnia Bartek poszedł na koncert do jednego z klubów. Jeszcze zanim koncert się rozpoczął, Bartek razem ze znajomym dziennikarzem z Włoch i dwoma muzykami stali przed wejściem. Wyszli zapalić. Wtedy zobaczyli zamachowca z bronią. Od świadków wiemy, że rzucili się, żeby go powstrzymać. Dzięki nim drzwi zostały zamknięte, sprawca nie wszedł do środka. Inaczej doszłoby do masakry. Byłoby jak w paryskim klubie Bataclan, gdzie terroryści strzelali do ludzi jak do kaczek – powiedzieli dziennikarzowi gazeta.pl mieszkający w Strasburgu Renata i Bogusław Bojczukowie.