Nie żyje Paweł Czarniak

"Był najwyższej klasy profesjonalistą"

"Za szybko. To stało się zdecydowanie za szybko. Pamiętam moment, gdy poznałem Pawła, jakby to było wczoraj... Zawsze był najwyższej klasy profesjonalistą w swoim fachu, był niezwykle koleżeński, chęć pomocy drugiemu człowiekowi doprowadziła go do pracy w Straży Pożarnej, był kochającym bratem, wspaniałym synem i przyjacielem" - wspomina zmarłego prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.