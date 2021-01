Nie żyje Papcio Chmiel. Twórcę Tytusa, Romka i A'Tomka pożegnał Mateusz Morawiecki

Papcio Chmiel urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie. W 1945 roku został on powołany do wojska. To właśnie wtedy rozpoczął swoją karierę grafika. Zaczął on wydawania pułkowej gazety. Po dobyciu służby wojskowej Henryk Jerzy Chmielewski pracował w magazynie "Świat Przygód" i "Świat Młodych".