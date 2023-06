Nie żyje młody policjant. Osierocił dwójkę dzieci

"Kamil na zawsze pozostanie w naszych sercach. Mieszkańcy miasta mogą go pamiętać z wielu sytuacji, w których niósł ofiarnie pomoc nieznanym sobie ludziom, nawet poza służbą. To właśnie on w 2019 roku, idąc jedną z lokalnych ulic, usłyszał pisk opon oraz uderzenie. Kiedy się obejrzał, zauważył małego chłopca, który leżał na parkingu a koło niego rower. Funkcjonariusz natychmiast podbiegł, aby udzielić chłopcu pierwszej pomocy przedmedycznej i zajął się nim do czasu przekazania go załodze karetki pogotowia" - czytamy na stronie policji.