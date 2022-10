Nie żyje Łukasz Owsiany. Miał 31 lat

Marzył o pracy w telewizji

Pod koniec lipca dziennikarz doznał udaru niedokrwiennego w obrębie pnia mózgu, półkul móżdżku, wzgórza oraz okolic potylicznych. Stało się to podczas jego pierwszych wspólnych wakacji z dziewczyną. Zawsze aktywny, ciekawy świata Łukasz był dziennikarzem TVP3 Wrocław - od małego chciał z tym miejscem powiązać swoją przyszłość. "Codziennie mówił, że uwielbia to, co robi. Koledzy z pracy i rodzina nigdy nie widzieli go smutnego, bo zawsze promieniał radością. Miał pozytywne podejście do wyzwań - nie było dla niego rzeczy niemożliwych" - czytamy na stronie zrzutka.pl, gdzie prowadzona była zbiórka na leczenie Łukasza.