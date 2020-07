Nie żyje kard. Zenon Grocholewski

"Po wielu latach pełnej poświęcenia służby Bogu i ludziom w Polsce i na świecie odszedł do Domu Ojca kard. Zenon Grocholewski. Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbawionych i obdarzył pokojem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..." - napisał na Twitterze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.