Nie żyje Igor Korobow, szef rosyjskiego wywiadu GRU. "Zmarł po ciężkiej chorobie"

Igor Korobow, szef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, zmarł w wieku 63 lat "po ciężkiej chorobie" - poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.



W marcu tego roku doszło do otrucia byłego agenta GRU Siergieja Skripala i jego córki Julii. Wykorzystano w tym celu środek paralityczno-drgawkowy typu nowiczok. O atak została oskarżona Rosja, co doprowadziło do jednego z największych konfliktów dyplomatycznych od czasów zimnej wojny. Zamachowców zidentyfikowano jako wysoko postawionych szpiegów GRU.