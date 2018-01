Nie żyje Henryk Kukuczka. Miał 64 lata

W nocy zmarł Henryk Kukuczka, który był prezesem Stowarzyszenia Hodowców Owiec i Kóz, działał w Związku Podhalan - Oddziale Górali Śląskich i prowadził prowadził popularne wśród turystów gospodarstwo agroturystyczne na Stecówce.

- To ciężka, specyficzna robota. Niejeden pyta: chłopie, jak ty to wytrzymujesz?. Nie wiem - mówił w rozmowie z portalem dziennikzachodni.pl Henryk Kukuczka. Był jednym z najbardziej znanych baców. Każdego roku organizował wiosenne mieszanie owiec i jesienne łosody, czyli spęd owiec z hali do sałaszu. Zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek. Miał 64 lata.