Nie żyje Bronisław Cieślak. Leszek Miller pożegnał go wzruszającym wpisem

Nie żyje Bronisław Cieślak. "Porucznika Borewicza" pożegnał Leszek Miller

Bronisław Cieślak miał 77 lat. Zasłynął z roli porucznika Borewicza

- Przykra wiadomość. To był człowiek, który nigdy nie mówił o nikim źle. Nawet jak się z kimś nie zgadzał, to potrafił dobrać słowa tak, żeby nikogo nie urazić. Jak zobaczyłam informację o śmierci Bronisława Cieślaka i różne - oczywiście też przykre - reakcje ludzi w serwisach społecznościowych, to zdałam sobie właśnie z tego sprawę: on chyba nie nadawałby się do obecnej polityki - powiedziała WP parlamentarzystka.