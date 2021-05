Nie żyje admirał floty Ryszard Łukasik - poinformowała Marynarka Wojenna RP. Łukasik był dowódcą Marynarki Wojennej RP w latach 1996-2003, zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pełniącym obowiązki szefa BBN. To on wprowadzał polską marynarkę wojenną do NATO.