Nie zostań z zerem, czyli jak się chronić przed włamaniem na konto bankowe

Te same dane mogą być pozyskane nawet bez konieczności użycia komputera. Ostatnio częste są ataki typu vishing, czyli voice phishing. Przestępcy dzwonią do ciebie, podają się za pracownika banku i – informując np. o tym, że ktoś chciał wypłacić twoje pieniądze – pozyskują informacje "niezbędne do autoryzacji". Nawet nie jest im potrzebne hasło czy PIN do twojego konta (wiesz przecież, że ich nie można podawać). Z tym, co dostaną, mogą zrobić, co zechcą, a nie zawsze jest to bezpośredni "włam" na konto bankowe.