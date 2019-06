Nie zgadzały się odciski palców i DNA. Jan Ptaszyński odsiaduje dożywocie. "Jest niewinny"

Skazany na dożywocie za dwa zabójstwa. Sąd uznał, że Jan Ptaszyński jest winny, mimo, że ofiara miała w dłoni włosy kogoś innego. Świadkowie widzieli skazanego w zupełnie innym miejscu, a obciążać go miało to, że był cichy, nie pił kawy i alkoholu.

- Kilka poszlak wystarczyło, by skazać Jana Ptaszyńskiego na dożywocie. Jestem przekonana, że jest niewinny. Bardziej niż pewna. Trzeba było znaleźć mordercę, to wzięli jego, mimo że nic się nie zgadzało – mówi Wirtualnej Polsce Iwona Zielinko, prawniczka, która walczyła o złożenie skargi nadzwyczajnej w sprawie Ptaszyńskiego.

Rodzina zamordowanych kobiet jako potencjalnego sprawcę wskazała Ptaszyńskiego, bo… był cichy i wydawał się dziwny. Na jego niekorzyść miało także świadczyć to, że był wyznania prawosławnego. Tym tropem ruszyła prokuratura. Dziś trudno w to uwierzyć, ale śledczy wskazali, że zachowanie Ptaszyńskiego odbiega od przeciętnego, bo mężczyzna nie pije kawy i alkoholu.

Po latach pojawili się nowi świadkowie, którzy przekonują, że przez kilka dni, w czasie których miało dojść do morderstwa mężczyzna był w rodzinnej miejscowości. – Ci ludzie twierdzą, że go tam widzieli. Rozmawiali z nim. Są dowody na to, że oddawał tam kilka razy mleko do mleczarni, co potwierdzają jego podpisy i stempel firmy – mówi mec. Zielinko.