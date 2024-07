Nie zbliżaj się do Starca Jakubka. Jest rakotwórczy

Ciekawostką jest, że w przeszłości Starzec Jakubek był uznawany za roślinę leczniczą, używaną na problemy z wątrobą. Zielarze często wykorzystywali go do przygotowywania nalewek. Obecnie jednak wiemy, że kontakt z tą rośliną może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Dlatego, mimo że wygląda atrakcyjnie, nie powinniśmy go zbierać.