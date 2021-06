"Nie zaufał mi jako lekarzowi ani synowi". Dramatyczna relacja doktora Bujko. Opisał śmierć ojca na COVID

Lekarz przekazał, że jego ojciec nie mógł uwierzyć w to, że szczepionka, która kosztuje 2 dolary, może uchronić go przed wirusem. Obawiał się powikłań po tym preparacie medycznym. Dodatkowo czytał w internecie i w SMS-ach od znajomych o amantadynie, oraz "Mike’u Yeadonie" i jego przestrogach. Dr Bujko w swoim wpisie zaznaczył, że są to koszmarne bzdury.