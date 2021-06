WHO zatwierdziła chińską szczepionkę CoronaVac

Decyzja WHO pomoże biedniejszym regionom świata

Dzięki wpisaniu szczepionki CoronaVac na listę awaryjną substancji rekomendowanych przez WHO, preparat będzie mógł zostać zakwalifikowany do programu COVAX, którego celem jest zapewnienie równości w dostępie do szczepionek na świecie. Tym samym CoronaVac trafić może do krajów, których nie stać na zapewnienie sobie dostaw szczepionek od czterech wiodących producentów.