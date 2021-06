Szczepienia. Kolejne dostawy szczepionek AstraZeneca oraz Johnson & Johnson już w Polsce

- W poniedziałek dotarło do Polski 2,4 mln szczepionek firmy Pfizer, we wtorek - 868 tys. dawek preparatu AstraZeneki i 238 tys. szczepionek Johnson & Johnson. Pod koniec tego tygodnia trafi też ok. 250 tys. dawek szczepionek Moderny - przekazał Michał Kuczmierowski.