Szczepionka na COVID. Michał Kuczmierowski zapowiedział potężną dostawę od Pfizera

Łącznie do Polski trafi 3,7 mln dawek różnych szczepionek

Pfizer to nie jedyny producent który na przyszły tydzień zaplanował duże dostawy szczepionek do naszego kraju. We wtorek do Polski przyjechać ma 868 tys. dawek substancji koncernu AstraZeneca i 237 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Natomiast na przyszłą sobotę zaplanowano dostawę 250 tys. dawek preparatu Moderny.