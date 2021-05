Ministerstwo Zdrowia opublikował dane dotyczące szczepionek przeciw COVID-19

Po której szczepionce odnotowano najmniej zgonów?

Najniższy odsetek zgonów po szczepieniu udokumentowano po podaniu szczepionki Johnson & Johnson, największy zaś po preparacie Pfizer BioNTech. Z danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia wynika, że najwięcej zgonów wystąpiło po przyjęciu szczepionki Pfizer. Wynika to z faktu, że jest to szczepionka, którą zaszczepiło się do tej pory najwięcej osób.