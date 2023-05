Nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci ruszyli za traktorem

W środę (10 maja), w jednej z miejscowości w gminie Sejny, sejneński funkcjonariusz ruchu drogowego próbował zatrzymać traktorzystę do kontroli. Jednak 51-latek nie zastosował się do wezwania i zaczął uciekać. Policjant podjął pościg, używając sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, ale mężczyzna nie reagował na polecenia do zatrzymania. W końcu traktorzysta zjechał z drogi i kontynuował ucieczkę po polach i łąkach, gdzie został zatrzymany przez mundurowego.