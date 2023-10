Nie wszyscy nauczyciele dostaną laptopy. Jest oburzenie

Bony na zakupy laptopów. Jest rozporządzenie

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wsparcia finansowanego ze środków publicznych. Informacja ta została opublikowana z adnotacją "skierowany do Komisji Prawniczej", co sugeruje, że dokument jest w trakcie procedowania.