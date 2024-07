Nie chciał wpuścić organizacji pozarządowych do Sejmu. Nagle zmienia zdanie

- To nie jest tak, że coś ograniczamy, tylko chcemy sprawnie wreszcie zająć się praworządnością - tak szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka w WP odpowiadał organizacjom pozarządowym, które nie będą mogły się zjawić w czwartek rano na posiedzeniu w sprawie senackich poprawek do ustawy o KRS. Paweł Śliz twierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia, bo ustawa była poddana szerokim konsultacjom.