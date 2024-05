Nie wierzy Tuskowi. "To posłowie PO biegali po granicy"

Premier Donald Tusk zapowiada wzmocnienie zapory na granicy z Białorusią. Według niego dotychczas była zbyt słaba. Wcześniej KO była przeciwko zaporze. - Bezpieczeństwo jest ważne, powinno być ponad podziałami. Cieszy mnie, że premier rządu, wbrew swojemu wcześniejszemu zachowaniu, mówi o wzmacnianiu granicy - komentował w programie "Tłit" poseł PiS Krzysztof Szczucki. - Przypomnę, że PO chyba w całości głosowała przeciwko specustawie ws. budowy zapory. To posłowie PO i tamtej strony sceny politycznej biegali po granicy utrudniając pracę Straży Granicznej, atakowali funkcjonariuszy. Nie wiem, na ile można wierzyć w błyskawiczną transformację moralną. Pamiętam wypowiedź pani poseł Iwony Hartwich, która mówiła, że trzeba wpuszczać wszystkich, a potem zobaczy się, kim są. Co do Donalda Tuska, to trudno powiedzieć, co mówi naprawdę. Jego poglądy są adekwatne do wyników badań opinii publicznej - dodał.