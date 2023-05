Nie ustąpił pierwszeństwa. Rowerzysta uderzył w drzewo

Rowerzysta, aby uniknąć kolizji z samochodem, wykonał manewr obronny, skręcając w prawo, co doprowadziło do zderzenia z drzewem. Kierujący rowerem został przewieziony do szpitala. Przeprowadzone policyjnym alkomatem badanie wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policja prowadzi dalsze dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.