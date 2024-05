"Nie ulega wątpliwości". Tusk skomentował przesłuchanie Wąsika

Tusk o "setkach tysięcy wiz"

Premier podkreślił również, że "nie trzeba było być człowiekiem służb", żeby wiedzieć o aferze wizowej. - Każdy mógł się dowiedzieć, ile set tysięcy wiz rząd Morawieckiego wydawał obywatelom państw Azji i Afryki. Setki tysięcy wiz. Afera korupcyjna, czyli tych kilkaset wiz wydanych za łapówki, to przestępstwo kryminalne, to jest tylko część i to drugorzędna, afery wizowej. Afera wizowa, o której zacząłem głośno mówić kilka miesięcy przed wyborami, to była decyzja państwa, nie jakiegoś łapówkarza - mówił Donald Tusk.