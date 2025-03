Nie uhonorują Owsiaka. Radni Inowrocławia wycofali pomysł

O planach uhonorowania szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy informowaliśmy w styczniu, jeszcze przed finałem WOŚP. Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej najpierw zgłosili śledczym, że na facebookowym profilu tamtejszego ratusza Owsiak jest hejtowany , a potem zaproponowali, by nadać mu honorowe obywatelstwo miasta . Jak przekonywali, byłby to jednocześnie wyraz uznania dla WOŚP i podziękowanie za sprzęt o wartości 2,2 mln zł, który trafił do miasta.

Od razu było jednak wiadomo, że łatwo nie będzie. Po pierwsze dlatego, że w 23-osobowej radzie Inowrocławia KO ma tylko sześciu radnych i jest w opozycji (jako jedyne z pięciu ugrupowań w radzie). Po drugie przewodniczący rady przekonywał, że nie złożyli prawdziwego wniosku, lecz jego substytut. Po trzecie Jerzy Owsiak prawie w ogóle nie miał związków z Inowrocławiem. Wiadomo jedynie, że kilkanaście lat temu był tam gościem specjalnym Forum Ratownictwa. Dodatkowym argumentem miał być sprzęt z WOŚP, który trafił do miasta – ale zdaniem niektórych to argument na wyrost.

To zupełnie odmienna sytuacja niż w przypadku Gdańska, który rok wcześniej nadał taki tytuł Owsiakowi . W Gdańsku bowiem uhonorowany mieszkał jako dziecko i czasem wracał w wywiadach do wspomnień z nim związanych.

- Uważam, że w tej sprawie nadużywa się nazwiska pana Jerzego Owsiaka i WOŚP do celów politycznych. Powinniśmy odcinać cele polityczne od celów charytatywnych. Takie honorowe obywatelstwo powinno być nadawane osobom, które są związane z Inowrocławiem - komentował krótko Jan Gaj, wiceprzewodniczący miejskiej radny i szef klubu radnych PiS w Inowrocławiu, gdy pytaliśmy go w styczniu o zdanie.

- Stwierdziliśmy, że skoro radni pozostałych klubów nie wyrażają na to zgody, to nie będziemy forsowali takiej uchwały, którą moglibyśmy przygotować jako klub. W przypadku takich tytułów lepiej, żeby był konsensus, a widzimy, że nie ma takiej woli ze strony większości – komentuje w rozmowie z WP Patryk Kaźmierczak, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu.

Nadmienia też: - Nie wiem, jakie intencje przyświecały pomysłodawcom, a z uwagi na powyższy zapis po wszczęciu procedury mógłbym spodziewać się potem zarzutów, że przecież to kryterium nie jest spełnione. Każdy radny miał jednak prawo podjąć taką inicjatywę, a skoro ten pomysł został zarzucony, to wnioskuję, że moje podejrzenia, co do niespełniania warunków uchwały okazały się słuszne.