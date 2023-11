Nie ufają już tak politykom. Obywatele Ukrainy zawiedli się na swoich przywódcach

Teraz, po wielu wycieńczających miesiącach wojny, obywatele tracą zaufanie do rządzących. Jak podaje Interia, najszybciej spadało poparcie dla rządu Denysa Szmyhala. Zaufanie do premiera i ministrów zmniejszyło się z 74 procent do 39, co znaczy, że nastąpił spadek o 35 punktów procentowych.