Nie udało się kupić samochodu. Fatalny koniec roku dla przedsiębiorców

W 2021 roku wymiana floty w grudniu okazała się niemal niemożliwa. Dla wielu przedsiębiorców to problem. Co więcej, nie wygląda na to, by rynek dostawczaków szybko powrócił do normy. W listopadzie minionego roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w całej Unii Europejskiej zanotowała dwucyfrowy spadek procentowy. Był to 5 miesiąc spadków z rzędu.