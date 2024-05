Nie tylko Szmydt? "Polacy donoszą Łukaszence"

Baza danych składa się z 40 tys. różnych meldunków. Wiele z nich to wiadomości od osób z zaburzeniami psychicznymi, które opisują różnego rodzaju spiski o zasięgu światowym. Inne to prośby skierowane do komitetu lub informacje o przestępstwach kryminalnych. Według byłych milicjantów, którzy teraz są członkami opozycyjnej organizacji BelPol, tylko 5 proc. tych wiadomości to klasyczne donosy polityczne, informujące o antyrządowej działalności sąsiadów i znajomych.