Nie tylko rząd techniczny. Była inna opcja rozbicia rządu PiS. Leszek Miller wyjaśnia

- Ja przez ani sekundę nie wierzyłem w możliwość utworzenia rządu technicznego - ujawnił poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. - Ale szkoda, że tego nie powiedziałeś Borysowi i Władkowi - odpowiedział mu na Twitterze Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Co na to były premier, europoseł Leszek Miller? - Rząd techniczny to nie była jedyna opcja. On rzeczywiście był bardzo trudny, bo trzeba było zgłosić konstruktywne wotum nieufności. O wiele łatwiejsza opcja, i według mnie wykonalna, to była zmiana marszałka Sejmu i prezydium Sejmu. To było do zrobienia - komentował w programie "Tłit". - Tylko że aby namówić wtedy na to Gowina, Gowin musiał mieć świadomość, że jest większość, która to zrobi - podkreślił Miller. Były premier zgodził się ze stwierdzeniem, że Czarzasty dał się ograć Kaczyńskiemu. - Czarzasty poniósł konsekwencje swojego cwaniakowania, błysku na krótką metę. Popełnił błąd i będą tego konsekwencje - podsumował Miller.

