Nie tylko Polska. Kolejny kraj ma problem z praworządnością

Parlament Europejski opublikował raport dotyczący problemów z praworządnością na Malcie. Dokument powstał po ubiegłorocznej misji delegacji europarlamentarzystów. Ich zadaniem było sprawdzenie stanu rządów prawa po słynnym zabójstwie maltańskiej dziennikarki Daphne Caruana Galizii.

Dokument ujrzał światło dzienne w piątek i krytycznie opisuje stan praworządności na Malcie. Wśród zarzutów wymieniana jest potrzeba wzmocnienia "niezależności i przejrzystości działania" państwowych instytucji. Autorzy raportu podkreślają również, że nie ma w kraju "jasnego podziału władzy". Spowodowane jest to brakiem "niezależności sądownictwa i organów egzekucji prawa".

Jak to zmienić? Parlament Europejski zaleca m.in reformę urzędu Prokuratora Generalnego, który pełni funkcję "doradcy prawnego rządu, a także prokuratora". Według nich, to stanowisko powinno być "niezależne". Dodatkowo, wymieniana jest również potrzeba zbudowania "przejrzystego systemu selekcji i mianowania" sędziów oraz kandydatów na kluczowe stanowiska w kraju.

Zagrożenie korupcją to kolejny poważny zarzut PE kierowany w stronę Malty. Według europejskiej instytucji, jest zbyt "mało dochodzeń i postępowań karnych w związku z zarzutami dotyczącymi prania pieniędzy i korupcji", w kontekście m.in. afery wokół Panama Papers.

Co z polską praworządnością?

20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu swojej procedury wobec Polski i wysłaniu do państw członkowskich wniosków o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności". To pierwszy krok do objęcia sankcjami.