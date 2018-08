Nie tylko Polacy przelewali krew za Warszawę. Obcokrajowcy w Powstaniu Warszawskim

Podczas Powstania Warszawskiego do walki zbrojnej przeciwko niemieckiemu okupantowi dołączyło do Polaków kilkuset obcokrajowców. Byli to przedstawiciele ponad 20 narodowości. Jedynymi, którzy mogli posługiwać się innymi barwami narodowymi niż polskie, byli Słowacy z 535. plutonu AK.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Powstanie Warszawskie (East News)

535. pluton „Słowaków” Jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców biorących udział w Powstaniu Warszawskim byli Słowacy, w większości pracownicy gazowni na Czerniakowie. W porozumieniu z Armią Krajową, utworzyli 535. pluton „Słowaków”. Działał on na prawach kompanii kadrowej AK, a w czasie powstania walczył w ramach 1. kompanii batalionu „Tur” Zgrupowania „Kryska”. Dowódcą plutonu był podporucznik Mirosław Iringha „Stanko”.

Latem 1944 roku liczył ok. 60 żołnierzy. Poza Słowakami znajdowali się w nim Polacy, Węgrzy, Gruzini, Ukrainiec i Czech. Do głównego zadania kompanii należało zdobycie Belwederu i pałacyku marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Klonowej. 535. pluton "Słowaków" to jedyny oddział obcokrajowców, który mógł posługiwać się innymi barwami narodowymi niż polskie. Opaski, noszone przez powstańców na prawym ramieniu, były w barwach biało-niebiesko-czerwonych wraz z narodowym godłem Słowacji i numerem plutonu.

Żydzi w Powstaniu Warszawskim

W pierwszych dniach powstania żołnierze AK wyzwolili żydowski obóz przy ul. Gęsiej. Większość, spośród 348 więźniów „Gęsiówki”, dołączyła do powstańców. Wśród nich byli obywatele Holandii, Grecji, Węgier i Niemiec. Uczestniczyli w pracach fortyfikacyjnych i pomocniczych, m.in. gasili pożary oraz transportowali rannych oraz broń. W walkach udział wzięli także członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej, którym udało się przeżyć powstanie w getcie warszawskim, uciekinierzy z obozu zagłady w Treblince oraz Żydzi ukrywający się na terenie miasta. Według niektórych źródeł w powstaniu warszawskim udział wzięło ok. 1000 Żydów.

Pozostali obcokrajowcy