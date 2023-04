Nie tylko Kijów. Dziwny błysk nad Białorusią

- To będzie analizowane, czy to było jakieś ciało niebieskie, czy to był jakiś fragment satelity, meteoryt czy coś innego, jakaś inna anomalia. Są od tego specjaliści. Siły powietrzne zajmują się nieco innymi rzeczami. Zestrzeliwujemy cele powietrzne atakujące Ukrainę. Tym razem w obwodzie kijowskim nie odnotowano żadnych ataków wroga - powiedział rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy.