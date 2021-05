Nie tylko Jarosław Kaczyński. Wysokie emerytury polskich posłów

Posłowie emeryci to wbrew pozorom nie jest rzadkość w polskim parlamencie. Przykłady? Mowa nie o byle kim, bo o samej "górze". Choćby o 72-letnim Jarosławie Kaczyńskim. Szef Prawa i Sprawiedliwości emeryturę pobiera od połowy 2016 roku. Według ostatnich aktualnych danych za 2020 rok otrzymał 85,7 tys. zł. Miesięcznie otrzymuje więc ok. 7,1 tys. zł świadczenia. W 2019 roku otrzymywał ok. 6,9 tys. zł. A wcześniej W 2017 i 2018 Kaczyński dostawał niewiele mniej, bo ok. 6,4 tys. zł miesięcznie.