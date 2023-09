Nie tylko grupa Wagnera. W Rosji powstaje coraz więcej prywatnych armii

"Nie wiadomo, jak Putina do tego przekonano. Możliwe, że uznał, iż gubernatorzy, to taka sama część systemu jak resort obrony, tzn. że da się ich kontrolować, są lojalni. To jednak moim zdaniem poważny błąd" – ocenia Prieobrażenski. Przypomina, że w poradzieckiej historii Rosji dochodziło do "gubernatorskich buntów", a Putin od czasu dojścia do władzy właśnie konsekwentnie ograniczał prerogatywy władz regionalnych. Robił to, odbierając im wybory, kontrolę nad finansami i – co bardzo ważne – nad strukturami siłowymi. Teraz ten trend się odwrócił.