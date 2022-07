Nie stój w kolejce po cukier, zrób go sam w domu. Przepis na syrop z buraków cukrowych

Rośnie panika związana z brakiem dostaw cukru do sklepów. Kilka popularnych sieci handlowych zdecydowało się wprowadzić limity dla klientów. Ograniczenie dotyczy zakupu cukru do 10 kg na paragon. W wielu miejscach sklepowe półki z białym kryształem szybko opustoszały. Rozwiązaniem może być domowa alternatywa dla sklepowego cukru – produkcja syropu z buraków cukrowych. Kiedyś niezwykle popularnego specjału z Kujaw i Pomorza. Jego nazwa historyczna to "fjut" lub "cyrop". Jak przygotować go samemu w domu?