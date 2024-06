Nie rób tego w czasie upałów. Może źle się skończyć

To samo dotyczy młodych osób. Jeśli chcemy podać naszemu dziecku coś do picia w upalny dzień, powinniśmy unikać bardzo zimnych napojów. Ich spożycie może również wywołać skurcze naczyń krwionośnych, co ułatwia wirusom dostęp do organizmu, prowadząc do infekcji. To tłumaczy, dlaczego tak wiele dzieci skarży się latem na ból gardła.