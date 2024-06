Upał wleje się do Polski. Zacznie się w środę

Od środy coraz cieplej

W środę zrobi się jeszcze cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28-29 stopni w centrum kraju, do 30 na Śląsku. Już wtedy w prognozach synoptycy przewidują burze, zwłaszcza w górach. W południowych regionach po południu zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu, do 10 litrów na metr kwadratowy.