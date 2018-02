Nie przyjęli kobiety do szpitala i zmarła. Będzie dochodzenie

Prokuratura w Pułtusku przesłucha pracowników szpitala w sprawie śmierci 56-latki. Przyczyną odesłania kobiety miał być brak odpowiedniego sprzętu.

56-latka została przetransportowana do Warszawy, ale zmarła na stole operacyjnym. Śledczy badają, czy w szpitalu nie było niedopełnienia obowiązków, co miało doprowadzić do nieumyślnego spowodowania śmierci - informuje rmf24.pl.