"Nie przyciągną". Ekspert o "zużytym polityku" i obietnicach PiS.

- Ja nie sądzę, żeby tymi obietnicami PiS udało się przekonać nieprzekonanych - mówił w programie "Newsroom" WP profesor Antoni Dudek. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości raczej nie będą w stanie przyciągnąć nowych wyborców. - Ci niezdecydowani raczej nie będą się zgadzać na dalsze zadłużanie państwa - ocenił ekspert. Mateusz Ratajczak pytał więc profesora przy tej okazji o polityczną pozycję Donalda Tuska. - On jest w takiej kategorii "polityków zużytych". Ma duży elektorat negatywny i trudno mu wygłosić jakąś wiarygodną tezę. - Pomysł "babciowego" był jednak bardzo ciekawy, choć moim zdaniem pozostał niewykorzystany - przyznał ekspert. Profesor był dopytywany o wizję rozwoju programu 500+. - Tusk powinien więcej mówić o "babciowym", a nie o 800+. Pomysł PiS zachęca do siedzenia w domu, a perspektywa PO to zachęta do aktywizacji zawodowej - mówił prof. Dudek. Pytany o skuteczność zapowiedzi obozu rządzącego profesor mówił, że PiS ma już przy sobie zdecydowaną większość swoich wyborców - Uważam, że PiS pomysłem 800+ nie przyciągnie nowych wyborców, ale zobaczymy, co się wydarzy za pół roku. To jest problem partii rządzącej, czy aby za wcześnie nie podała publicznie swoich pomysłów.